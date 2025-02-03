Объявлен состав женской сборной Азербайджана на матчи с Бельгией и Польшей

Объявлен состав женской сборной Азербайджана по баскетболу на матчи отборочного этапа чемпионата Европы против Бельгии и Польши.
Как сообщает Report, в заявку включены имена 12 баскетболисток.
В состав сборной вошли Айлин Нифталиева, Ангелина Исмаилова, Айлин Акберзаде, Сельминаз Рамазанлы, Лейла Аллахвердиева, Валерия Китаева, Ситара Аббасова, Эланур Гёкчёль, Дениз Гёкчёль, Шилан Акбингёль, Александра Молленхауэр и Адиля Юсубова.
Отметим, что сборная Азербайджана 6 февраля сыграет на выезде с Бельгией, а через 3 дня примет Польшу в Баку.
Финальный этап чемпионата Европы состоится в июне.