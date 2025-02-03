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Объявлен состав женской сборной Азербайджана на матчи с Бельгией и Польшей

Объявлен состав женской сборной Азербайджана на матчи с Бельгией и Польшей Объявлен состав женской сборной Азербайджана на матчи с Бельгией и Польшей
Командные
3 февраля 2025 г. 15:05
Объявлен состав женской сборной Азербайджана на матчи с Бельгией и Польшей

Объявлен состав женской сборной Азербайджана по баскетболу на матчи отборочного этапа чемпионата Европы против Бельгии и Польши.

Как сообщает Report, в заявку включены имена 12 баскетболисток.

В состав сборной вошли Айлин Нифталиева, Ангелина Исмаилова, Айлин Акберзаде, Сельминаз Рамазанлы, Лейла Аллахвердиева, Валерия Китаева, Ситара Аббасова, Эланур Гёкчёль, Дениз Гёкчёль, Шилан Акбингёль, Александра Молленхауэр и Адиля Юсубова.

Отметим, что сборная Азербайджана 6 февраля сыграет на выезде с Бельгией, а через 3 дня примет Польшу в Баку.

Финальный этап чемпионата Европы состоится в июне.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin Belçika və Polşa ilə oyunlar üçün heyəti açıqlanıb

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