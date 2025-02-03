Объявлен состав женской сборной Азербайджана на матчи с Бельгией и Польшей

Объявлен состав женской сборной Азербайджана на матчи с Бельгией и Польшей

Объявлен состав женской сборной Азербайджана на матчи с Бельгией и Польшей

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Объявлен состав женской сборной Азербайджана по баскетболу на матчи отборочного этапа чемпионата Европы против Бельгии и Польши. Как сообщает Report, в заявку включены имена 12 баскетболисток. В состав сборной вошли Айлин Нифталиева, Ангелина Исмаилова, Айлин Акберзаде, Сельминаз Рамазанлы, Лейла Аллахвердиева, Валерия Китаева, Ситара Аббасова, Эланур Гёкчёль, Дениз Гёкчёль, Шилан Акбингёль, Александра Молленхауэр и Адиля Юсубова. Отметим, что сборная Азербайджана 6 февраля сыграет на выезде с Бельгией, а через 3 дня примет Польшу в Баку. Финальный этап чемпионата Европы состоится в июне. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram