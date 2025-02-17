Обнародовано расписание очередного тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин и женщин

Опубликовано расписание очередного тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин и женщин.
Как сообщает Report, матчи 11-го тура среди мужчин пройдут 18 февраля, среди женщин - 19 и 22 февраля.
Высшая лига
Мужчины
XI тур
18 февраля
16:00. "Гянджляр" - "Хиласедиджи"
Сумгайытский олимпийский спортивный комплекс
16:00. "Муров Аз Терминал" - МОИК
Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта
18:00. "Нефтчи" - "Азеррейл"
Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта
Женщины
19 февраля
XII тур
16:00. "Абшерон" - UNEC
Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта
18:00. "Азеррейл" - "Муров Аз Терминал"
Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта
22 февраля
14:30. "Гянджа" - "Национальная академия авиации"
Гянджинский дворец спорта