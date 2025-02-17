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Обнародовано расписание очередного тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин и женщин

Обнародовано расписание очередного тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин и женщин 09:51
Командные
17 февраля 2025 г. 10:13
Обнародовано расписание очередного тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин и женщин

Опубликовано расписание очередного тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин и женщин.

Как сообщает Report, матчи 11-го тура среди мужчин пройдут 18 февраля, среди женщин - 19 и 22 февраля.

Высшая лига

Мужчины

XI тур

18 февраля

16:00. "Гянджляр" - "Хиласедиджи"

Сумгайытский олимпийский спортивный комплекс

16:00. "Муров Аз Терминал" - МОИК

Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта

18:00. "Нефтчи" - "Азеррейл"

Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта

Женщины

19 февраля

XII тур

16:00. "Абшерон" - UNEC

Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта

18:00. "Азеррейл" - "Муров Аз Терминал"

Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта

22 февраля

14:30. "Гянджа" - "Национальная академия авиации"

Гянджинский дворец спорта

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Версия на азербайджанском языке Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti turun proqramı bəlli olub

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