Обнародована сумма средств, которые будут израсходованы на IV Исламские игры солидарности

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Операционный комитет Исламских игр солидарности полностью сформирован. Специалисты выполняют свои обязанности. В эти работы привлечены свыше 60 иностранных специалистов и около 500 местных добровольцев. Основной вопрос связан с церемониями открытия и закрытия".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Министр рассказал о церемониях открытия и закрытия Исламских игр солидарности: "Они пройдут на Бакинском олимпийском стадионе и требуют большой работы. Будут проведены культурные мероприятия. Нет никаких задержек. В играх примут участие около 4 000 спортсменов, 2 000 технических лиц. В целом в Деревне атлетов будут проживать около 6 000 людей. После Исламских игр деревня атлетов будет возвращена предпринимателям и дома будут выставлены на продажу. На проведение игр предусмотрено около 100 млн. долларов. 60 млн. из них будут потрачены в этом году, остальные - в следующем году. Большая часть средств будет потрачена на церемонии открытия и закрытия".

А.Рагимов рассказал также о Национальном антидопинговом агентстве, который будет создан в Азербайджане: "Различные страны выступают против этого, так как наука постоянно развивается. Неизвестно, какие приборы будут созданы через десять лет для ведения борьбы с допингом. Спортсмен сегодня принимает допинг, а через десять лет при его обнаружении отнимают медаль спортсмена. Мы не согласны с этим. Однако Всемирное антидопинговое агентство имеет свою линию подхода. Мы должны быть готовы к этому. Национальное антидопинговое агентство прошло регистрацию и начнет функционировать в начале января. При агентстве будет действовать терапевтический, апелляционный и другие отделы".