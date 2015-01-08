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    Обнародован календарь III круга Суперлиги Азербайджана

    Первая игра года состоится между Рабита и Локомотив

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Определился календарь III круга Суперлиги Азербайджана по волейболу среди женских команд. Как сообщает Report, 11-й тур начнется с игры между клубами "Азерйол" и "Локомотив".

    Встреча лидеров состоится 24 января в 18:00 в спортивном комплексе "Азерйол". Однако первой в этом году состоится отложенная игра 9-го тура между "Рабита" и "Локомотив". III круг завершится 25 февраля встречей "Рабита" - "Азерйол".

    Календарь III круга

    XI тур

    24 января

    18:00. "Азерйол" – “Локомотив”

    Волейбольный центр

    25 января

    16:00. “Рабита” – “Азеррейл”

    Олимпийский комплекс "Гянджлик"

    XII тур

    31 января

    16:00. “Азеррейл” – “Локомотив”

    Волейбольный центр

    1 февраля

    16:00. “Телеком” – “Рабита”

    Олимпийский комплекс "Гянджлик"

    XIII тур

    6 февраля

    18:00. “Азерйол” – “Азеррейл”

    Волейбольный центр

    7 февраля

    18:00. “Локомотив” – “Телеком”

    Волейбольный центр

    XIV тур

    14 февраля

    16:00. “Азерйол” – “Телеком”

    Волейбольный центр

    18:00. “Локомотив ” – “Рабита”

    Волейбольный центр

    XV тур

    25 февраля

    16:00. “Азеррейл” – “Телеком”

    Волейбольный центр

    18:00. “Рабита” – “Азерйол”

    Олимпийский комплекс "Гянджлик"

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