Обнародован календарь III круга Суперлиги Азербайджана

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Определился календарь III круга Суперлиги Азербайджана по волейболу среди женских команд. Как сообщает Report, 11-й тур начнется с игры между клубами "Азерйол" и "Локомотив".
Встреча лидеров состоится 24 января в 18:00 в спортивном комплексе "Азерйол". Однако первой в этом году состоится отложенная игра 9-го тура между "Рабита" и "Локомотив". III круг завершится 25 февраля встречей "Рабита" - "Азерйол".
Календарь III круга
XI тур
24 января
18:00. "Азерйол" – “Локомотив”
Волейбольный центр
25 января
16:00. “Рабита” – “Азеррейл”
Олимпийский комплекс "Гянджлик"
XII тур
31 января
16:00. “Азеррейл” – “Локомотив”
Волейбольный центр
1 февраля
16:00. “Телеком” – “Рабита”
Олимпийский комплекс "Гянджлик"
XIII тур
6 февраля
18:00. “Азерйол” – “Азеррейл”
Волейбольный центр
7 февраля
18:00. “Локомотив” – “Телеком”
Волейбольный центр
XIV тур
14 февраля
16:00. “Азерйол” – “Телеком”
Волейбольный центр
18:00. “Локомотив ” – “Рабита”
Волейбольный центр
XV тур
25 февраля
16:00. “Азеррейл” – “Телеком”
Волейбольный центр
18:00. “Рабита” – “Азерйол”
Олимпийский комплекс "Гянджлик"
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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