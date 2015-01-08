Обнародован календарь III круга Суперлиги Азербайджана

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Определился календарь III круга Суперлиги Азербайджана по волейболу среди женских команд. Как сообщает Report, 11-й тур начнется с игры между клубами "Азерйол" и "Локомотив".

Встреча лидеров состоится 24 января в 18:00 в спортивном комплексе "Азерйол". Однако первой в этом году состоится отложенная игра 9-го тура между "Рабита" и "Локомотив". III круг завершится 25 февраля встречей "Рабита" - "Азерйол".

Календарь III круга

XI тур

24 января

18:00. "Азерйол" – “Локомотив”

Волейбольный центр

25 января

16:00. “Рабита” – “Азеррейл”

Олимпийский комплекс "Гянджлик"

XII тур

31 января

16:00. “Азеррейл” – “Локомотив”

Волейбольный центр

1 февраля

16:00. “Телеком” – “Рабита”

Олимпийский комплекс "Гянджлик"

XIII тур

6 февраля

18:00. “Азерйол” – “Азеррейл”

Волейбольный центр

7 февраля

18:00. “Локомотив” – “Телеком”

Волейбольный центр

XIV тур

14 февраля

16:00. “Азерйол” – “Телеком”

Волейбольный центр

18:00. “Локомотив ” – “Рабита”

Волейбольный центр

XV тур

25 февраля

16:00. “Азеррейл” – “Телеком”

Волейбольный центр

18:00. “Рабита” – “Азерйол”

Олимпийский комплекс "Гянджлик"