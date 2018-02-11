Обидчики сборной Азербайджана стали чемпионами Европы - ФОТО

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сборная команда Португалии по футзалу впервые в истории стала чемпионом Европы. Как сообщает Report, в финальном матче португальцы одержали победу над командой Испании со счетом 3:2. Матч получился поистине драматичным. Основное время завершилось ничьей 2:2. Победный гол забил Бруно Коельо за одну минуту до окончания добавочного времени со штрафного.

Напомним, в четвертьфинале португальцы с крупным счетом одержали победу над сборной Азербайджана - 8:1.

Бронзовая медаль досталась сборной России, которая одержала вверх над командой Казахстана со счетом 1:0.