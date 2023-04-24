Новый рекорд в азербайджанской борьбе

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали на чемпионате Европы, который проходил в столице Хорватии Загребе. По количеству наград команда в своей истории на ЧЕ добилась лучшего результата.

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали на чемпионате Европы, который проходил в столице Хорватии Загребе. По количеству наград команда в своей истории на ЧЕ добилась лучшего результата.

Как передает Report, коллектив, набрав 145 очков, занял 2-е место в общекомандном зачете. Турция стала чемпионом, имея в активе 155 очков, а Грузия довольствовалась 3-м местом с 124 очками.

Отметим, что Хасрат Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг) стали чемпионами, Эльданиз Азизли (55 кг), Талех Мамедов (63 кг) и Сабах Шариати (130 кг) проиграли финалы, Нихат Мамедли (60 кг) стал третьим.