Норвегия отозвала заявку на проведение ЧМ-2027 по хоккею

Норвежская федерация хоккея (NIHF) отозвала заявку на проведение чемпионата мира 2027 года, поскольку министерство культуры и равенства отказало ей в финансировании.

Норвежская федерация хоккея (NIHF) отозвала заявку на проведение чемпионата мира 2027 года, поскольку министерство культуры и равенства отказало ей в финансировании.

Как передает Report со ссылкой на Международная федерация хоккея (IIHF).

Турнир планировалось организовать в Беруме и Тронхейме.

Глава NIHF Таге Петтерсен заявил, что в организации "разочарованы отказом без предварительного диалога".

"Чемпионат мира по хоккею будет крупнейшим зимним спортивным событием со времен Олимпийских игр 1994 года и будет иметь большое значение для норвежского спорта", - добавил Петтерсен.

В последний раз норвежцы принимали чемпионат мира в 1999 году. Отмечается, что NIHF попробует побороться за ЧМ-2028.