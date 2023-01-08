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Норвегия отозвала заявку на проведение ЧМ-2027 по хоккею

Норвегия отозвала заявку на проведение ЧМ-2027 по хоккею Норвежская федерация хоккея (NIHF) отозвала заявку на проведение чемпионата мира 2027 года, поскольку министерство культуры и равенства отказало ей в финансировании.
Командные
8 января 2023 г. 09:09
Норвегия отозвала заявку на проведение ЧМ-2027 по хоккею

Норвежская федерация хоккея (NIHF) отозвала заявку на проведение чемпионата мира 2027 года, поскольку министерство культуры и равенства отказало ей в финансировании.

Как передает Report со ссылкой на Международная федерация хоккея (IIHF).

Турнир планировалось организовать в Беруме и Тронхейме.

Глава NIHF Таге Петтерсен заявил, что в организации "разочарованы отказом без предварительного диалога".

"Чемпионат мира по хоккею будет крупнейшим зимним спортивным событием со времен Олимпийских игр 1994 года и будет иметь большое значение для норвежского спорта", - добавил Петтерсен.

В последний раз норвежцы принимали чемпионат мира в 1999 году. Отмечается, что NIHF попробует побороться за ЧМ-2028.

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Версия на азербайджанском языке Norveç 2027-ci il Hokkey üzrə Dünya Kubokuna ev sahibliyi etmək təklifini geri götürüb

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