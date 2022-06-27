НХЛ: "Колорадо" стал обладателем Кубка Стэнли

В Тампе на стадионе "Амали-Арена" проходил шестой матч финала Кубка Стэнли по хоккею, в котором "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимали "Колорадо Эвеланш".

В Тампе на стадионе "Амали-Арена" проходил шестой матч финала Кубка Стэнли по хоккею, в котором "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимали "Колорадо Эвеланш".

Как передает Report, игра завершилась победой гостей со счетом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счетом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.

В составе "Колорадо" забивали Натан Маккиннон и Арттури Лехконен. У гостей единственную шайбу забросил Стивен Стэмкос.

Таким образом, "Колорадо" впервые с 2001 года стал обладателем Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге.