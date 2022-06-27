О нас

НХЛ: "Колорадо" стал обладателем Кубка Стэнли

НХЛ: "Колорадо" стал обладателем Кубка Стэнли В Тампе на стадионе "Амали-Арена" проходил шестой матч финала Кубка Стэнли по хоккею, в котором "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимали "Колорадо Эвеланш".
Командные
27 июня 2022 г. 07:34
НХЛ: Колорадо стал обладателем Кубка Стэнли

В Тампе на стадионе "Амали-Арена" проходил шестой матч финала Кубка Стэнли по хоккею, в котором "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимали "Колорадо Эвеланш".

Как передает Report, игра завершилась победой гостей со счетом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счетом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.

В составе "Колорадо" забивали Натан Маккиннон и Арттури Лехконен. У гостей единственную шайбу забросил Стивен Стэмкос.

Таким образом, "Колорадо" впервые с 2001 года стал обладателем Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
22 июня 2022 г. 14:15
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
22 июня 2022 г. 13:18
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
23 июня 2022 г. 03:27
Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
25 июня 2022 г. 00:14
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Глава МИД Германии: Вывести весь объем зерна из Украины не получится
Глава МИД Германии: Вывести весь объем зерна из Украины не получится
20 июня 2022 г. 13:22
Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo
Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo
21 июня 2022 г. 01:19
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
23 июня 2022 г. 02:44
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
23 июня 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi