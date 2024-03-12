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NBA и FIBA обсуждают создание нового европейского клубного турнира

NBA и FIBA обсуждают создание нового европейского клубного турнира Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) и Международная федерация баскетбола (FIBA) обсуждают создание клубного турнира, сообщает Report cо ссылкой на Sportico.
Командные
12 марта 2024 г. 09:42
NBA и FIBA обсуждают создание нового европейского клубного турнира

Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) и Международная федерация баскетбола (FIBA) обсуждают создание клубного турнира, сообщает Report cо ссылкой на Sportico.

По данным источника, новый турнир должен составить конкуренцию Евролиге. Один из вариантов - создание самостоятельной европейской лиги NBA.

В феврале NBA наняла инвестиционный банк Raine Group для оценки возможностей лиги в Европе. Также рассматривается вариант проведения международного соревнования с участием главных команд из Европы и других регионов мира.

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Версия на английском языке NBA explores Europe options, including launch of new league
Версия на азербайджанском языке NBA və FIBA ​​yeni klub turnirinin yaradılmasını planlaşdırır

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