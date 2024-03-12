NBA и FIBA обсуждают создание нового европейского клубного турнира

Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) и Международная федерация баскетбола (FIBA) обсуждают создание клубного турнира, сообщает Report cо ссылкой на Sportico.

Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) и Международная федерация баскетбола (FIBA) обсуждают создание клубного турнира, сообщает Report cо ссылкой на Sportico.

По данным источника, новый турнир должен составить конкуренцию Евролиге. Один из вариантов - создание самостоятельной европейской лиги NBA.

В феврале NBA наняла инвестиционный банк Raine Group для оценки возможностей лиги в Европе. Также рассматривается вариант проведения международного соревнования с участием главных команд из Европы и других регионов мира.