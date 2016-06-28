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    Определено время начала финального матча сборной Азербайджана в Лиге Европы

    Первая игра состоится 30 июня

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы место проведения и время начала предстоящих финальных игр Лиги Европы между женскими сборными Азербайджана и Словакии по волейболу. 

    Как сообщает Report, первый матч состоится 30 июня в 20:00 по бакинскому времени во дворце спорта в городе Нитра. Встречей будут управлять Мирко Янкович (Сербия) и Ева Тибор (Венгрия).  

    Ответная встреча пройдет 3 июля в Бакинском дворце спорта. Игра, которой будут управлять Джорджо Гнани (Италия) и Хелена Гельдоф (Голландия), начнется в 18:00. 

    Отметим, что в полуфинале сборная Азербайджана обыграла Грецию, а Словакия - Словению. 

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