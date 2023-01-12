Названа дата окончания продажи скидочных билетов на Гран-При Азербайджана

Названа дата окончания продаж ранних скидочных билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который пройдет с 28 по 30 апреля.
Как сообщили Report в операционной компании Baku City Circuit, желающие посмотреть гонку могут воспользоваться предложением о 20-процентной скидке до 15 января.
В рамках кампании билеты на стоячие места находятся в ценовом диапазоне от 40 до 120 манатов, места на трибунах - от 160 до 690 манатов, а билеты для несовершеннолетних - от 110 до 480 манатов.
После 15 января билеты будут продаваться по полной цене.
Билеты можно приобрести на официальном сайте компании (www.bakucitycircuit.com) или в торговых точках города:
Торговый Центр “28 Mall”
Торговый Центр “Гянджлик Молл”
Дворец Гейдара Алиева
Киоск №1 (М.Расулзаде 3)
Киоск № 2 (проспект Бюль-Бюль, улица Низами)
Центр Службы ASAN № 1
Центр Службы ASAN № 2
Центр Службы ASAN № 3
Центр Службы ASAN № 4
Сумгайытский центр Службы ASAN