Названа дата окончания продажи скидочных билетов на Гран-При Азербайджана

Названа дата окончания продаж ранних скидочных билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который пройдет с 28 по 30 апреля.

Названа дата окончания продаж ранних скидочных билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который пройдет с 28 по 30 апреля.

Как сообщили Report в операционной компании Baku City Circuit, желающие посмотреть гонку могут воспользоваться предложением о 20-процентной скидке до 15 января.

В рамках кампании билеты на стоячие места находятся в ценовом диапазоне от 40 до 120 манатов, места на трибунах - от 160 до 690 манатов, а билеты для несовершеннолетних - от 110 до 480 манатов.

После 15 января билеты будут продаваться по полной цене.

Билеты можно приобрести на официальном сайте компании (www.bakucitycircuit.com) или в торговых точках города:

Торговый Центр “28 Mall”

Торговый Центр “Гянджлик Молл”

Дворец Гейдара Алиева

Киоск №1 (М.Расулзаде 3)

Киоск № 2 (проспект Бюль-Бюль, улица Низами)

Центр Службы ASAN № 1

Центр Службы ASAN № 2

Центр Службы ASAN № 3

Центр Службы ASAN № 4

Сумгайытский центр Службы ASAN