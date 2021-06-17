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Назван лучший новичок сезона в NBA

Назван лучший новичок сезона в NBA Американский разыгрывающий Ламело Болл, выступающий за "Шарлотт", признан лучшим новичком сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA).
Командные
17 июня 2021 г. 06:06
Назван лучший новичок сезона в NBA
Ламело Болл

Американский разыгрывающий Ламело Болл, выступающий за "Шарлотт", признан лучшим новичком сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба NBA.

Боллу 19 лет, "Шарлотт" выбрал его на драфте 2020 года под общим третьим номером. Его старший брат Лонзо был выбран "Лос Анджелес Лейкерс" под вторым номером на драфте 2017 года. Это первый случай в истории NBA, когда двух братьев выбрали в первой пятерке.

В прошедшем регулярном чемпионате американец набирал в среднем за игру 15,8 очка, делал 5,9 подбора, 6,1 передачи и 1,6 перехвата. 10 января Болл стал самым молодым игроком в истории NBA, оформившим трипл-дабл. В матче против "Атланты" (113:105) он набрал 22 очка, сделал 12 подборов и 11 передач. На момент рекорда ему исполнилось 19 лет 140 дней.

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