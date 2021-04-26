Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ

Завершив карьеру, я вплотную займусь личной жизнью

Эксклюзивное интервью Report c бывшей волейболисткой сборной Азербайджана Натальей Мамедовой.

- Что побудило Вас завершить спортивную карьеру?

- В этом году мне исполнится 37 лет. Я решила, что настало время завершать карьеру. В нынешнем сезоне я выступала во французском клубе "Волеро Ле Канне". Ближе к концу сезона решила, что поставлю точку здесь.

- Травмы тоже сказались?

- Конечно, наряду с возрастом, сказались и травмы. Эти два фактора оказали совокупное влияние.

- Какое желание Вам так и не удалось претворить в жизнь в течение всей спортивной карьеры?

- Очень хотела выиграть Лигу Чемпионов, но мне ни разу не удалось сделать это. Я мечтала получить лицензию и принять участие в Летних Олимпийских играх. Понимаю, что у сборной Азербайджана было мало шансов стать олимпийскими чемпионами, но было бы здорово принять участие в Олимпиаде. Но, видно, не судьба. Остальной частью своей карьеры я довольна.

- До того Вы объявили о завершении выступлений за сборную. Это произошло тогда, когда в Вас особенно нуждались...

- Было трудно выступать одновременно в клубе и в сборной. Поэтому после чемпионата мира в Японии в 2018 году я завершила карьеру в сборной и продолжила клубные выступления. А теперь полностью завершаю свою спортивную карьеру.

- Какой из клубов, за которые Вам довелось выступать, Вы хотели бы особо отметить?

- Я выступала за многие успешные клубы. Конечно, более остальных я выступала за "Волеро". Сначала я носила форму швейцарского клуба, а затем и одноименного французского клуба. Поэтому для меня было важно закончить карьеру именно здесь. Что касается успехов, не могу отметить какой-то один клуб. Их было много, и каждый по-своему прекрасен.

- А как бы Вы охарактеризовали Фаика Гараева?

- Фаик Гараев многое сделал для меня, многое дал мне. Я выступала в составе азербайджанских команд на международных аренах, обо мне узнали во всем мире. Очень рада, что в моей карьере были выступления за сборную Азербайджана. Мы многого добились и подняли рейтинг страны в мировом волейболе. Караев - очень значимая личность в моей карьере.

- Порой звучали утверждения о том, что между Вами и Фаиком Гараевым существуют определенные недопонимания. Насколько правдивы подобные предположения?

- Между нами не было недомолвок. Фаик Гараев был мне как отец, он воспитал нас как личностей и игроков, многому научил. А недопонимания возникали на определенном этапе подготовки, но все можно решить путем переговоров. У нас сложились хорошие отношения.

- Можно ли сказать, что Фаик Гараев является первым среди главных тренеров, с которыми Вам довелось работать?

- Я бы не хотела ставить кого-то на первое или второе место. Могу сказать, что Фаик Гараев занимал важное место в моей волейбольной карьере.

- Каковы Ваши планы на будущее?

- Пока у меня нет никаких планов, я отдыхаю после завершения чемпионата Франции.

- А где Вы планируете жить: в Швейцарии или в Азербайджане?

- Это будет не Швейцария и не Азербайджан. В настоящее время я живу в окрестностях Ниццы во Франции.

- Задумываетесь ли Вы о семейной жизни?

- Разумеется. На мой взгляд, настало время для создания семьи.

- До того Вам мешала карьера?

- Нет. Просто я была сосредоточена на карьере. Сначала я строила свою спортивную карьеру, а потом стала уделять время семейным вопросам. Завершив карьеру, я вплотную займусь личной жизнью.