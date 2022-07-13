Нассер Салими: Азербайджанский гандбол скажет свое слово в Европе

"Я надеюсь, что азербайджанский гандбол в ближайшем будущем скажет свое слово в Европе".

"Я надеюсь, что азербайджанский гандбол в ближайшем будущем скажет свое слово в Европе".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер мужской сборной Азербайджана по гандболу Нассер Салими.

Иранский специалист высоко оценил подготовку команды, которая выступит в V Играх исламской солидарности Конья-2021: "Азербайджанская сборная стремительно развивается. Мы тренируемся, чтобы всесторонне развиваться, повысить физическую, тактическую и техническую подготовку. Наши соперники на Исламиаде сильные, но мы постараемся достойно сыграть против них".

Отметим, что V Игры исламской солидарности должны были пройти в сентябре 2021 года. Затем, в связи с пандемией, было сочтено целесообразным перенести игры на 2022 год для лучшей подготовки к соревнованиям. V Игры исламской солидарности пройдут с 9 по 18 августа в турецком городе Конья. Команда Азербайджана сыграет в группе В против Турции и Ирана.