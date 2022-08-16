Намиг Абдуллаев: Мы довольны результатами, достигнутыми на Исламиаде

"Мы удовлетворены результатами, достигнутыми борцами вольного стиля на V Играх исламской солидарности".

"Мы удовлетворены результатами, достигнутыми борцами вольного стиля на V Играх исламской солидарности".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Намиг Абдуллаев.

"Для подготовки к V Играм исламской солидарности Федерацией борьбы Азербайджана, Национальным олимпийским комитетом и Министерством молодежи и спорта были созданы все условия.

Завоевание 8 медалей в десяти весовых категориях высоко ценится федерацией, министерством и Национальным олимпийским комитетом", - сказал Намик Абдуллаев.

Главный тренер рассказал о планах на будущее: "Нас ждет чемпионат мира по борьбе. Постараемся исправить ошибки на Играх исламской солидарности и лучше выступить на первенстве", - добавил Н.Абдуллаев.