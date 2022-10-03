Награждена группа спортивных специалистов 

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц по случаю 50-летнего юбилея Федерации дзюдо Азербайджана.
Как сообщает Report, за заслуги в развитии азербайджанского дзюдо награждены следующие лица:
орденом «Шохрат»
Гасанов Тарлан Алигейдар оглу
Раджабли Ахмеддин Изет оглу
медалью «Терегги»
Келентеров Джейхун Муса оглу.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" группе спортивных специалистов по случаю 50-летнего юбилея Федерации дзюдо Азербайджана.
Согласно документу, за заслуги в развитии азербайджанского дзюдо почетное звание "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" присвоено следующим лицам:
Мамедли Эльнуру Чингиз оглу
Гараевой Севде Гияс гызы.