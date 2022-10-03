Награждена группа спортивных специалистов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" группе спортивных специалистов по случаю 50-летнего юбилея Федерации дзюдо Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц по случаю 50-летнего юбилея Федерации дзюдо Азербайджана.

Как сообщает Report, за заслуги в развитии азербайджанского дзюдо награждены следующие лица:

орденом «Шохрат»

Гасанов Тарлан Алигейдар оглу

Раджабли Ахмеддин Изет оглу

медалью «Терегги»

Келентеров Джейхун Муса оглу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" группе спортивных специалистов по случаю 50-летнего юбилея Федерации дзюдо Азербайджана.

Согласно документу, за заслуги в развитии азербайджанского дзюдо почетное звание "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" присвоено следующим лицам:

Мамедли Эльнуру Чингиз оглу

Гараевой Севде Гияс гызы.