О нас

Награждена группа спортивных специалистов 

Награждена группа спортивных специалистов  Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" группе спортивных специалистов по случаю 50-летнего юбилея Федерации дзюдо Азербайджана.
Командные
3 октября 2022 г. 14:19
Награждена группа спортивных специалистов 

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц по случаю 50-летнего юбилея Федерации дзюдо Азербайджана.

Как сообщает Report, за заслуги в развитии азербайджанского дзюдо награждены следующие лица:

орденом «Шохрат»

Гасанов Тарлан Алигейдар оглу

Раджабли Ахмеддин Изет оглу

медалью «Терегги»

Келентеров Джейхун Муса оглу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" группе спортивных специалистов по случаю 50-летнего юбилея Федерации дзюдо Азербайджана.

Согласно документу, за заслуги в развитии азербайджанского дзюдо почетное звание "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" присвоено следующим лицам:

Мамедли Эльнуру Чингиз оглу

Гараевой Севде Гияс гызы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdosunun inkişafında xidmətləri olan şəxslər və idman mütəxəssisləri mükafatlandırılıb - SİYAHI

Самое важное

В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
3 октября 2022 г. 13:11
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
1 октября 2022 г. 20:51
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
1 октября 2022 г. 15:39
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
1 октября 2022 г. 14:34
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
1 октября 2022 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
30 сентября 2022 г. 20:27
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
30 сентября 2022 г. 18:19
Утверждена новая структура НАНА
Утверждена новая структура НАНА
30 сентября 2022 г. 16:51
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
30 сентября 2022 г. 16:43
В Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
ФотоВ Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
30 сентября 2022 г. 12:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi