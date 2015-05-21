Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Национальная сборная Азербайджана по волейболу почтила память жертв пожара в Бинагадинском районе Баку.

Об этом Report сообщила член сборной команды Айшен Абдулазимова.

По ее словам, когда члены команды возвращались с тренировки, они стали свидетелями того, как горит здание: "О последствиях пожара мы узнали из СМИ. Мы потрясены произошедшим. Вчера мы побывали у здания и не знали, как утешить пострадавших и близких погибших в этой трагедии людей".

Отметим, что 19 мая в результате пожара в жилом здании в Бинагадинском районе погибли 15 человек.