Национальная сборная Азербайджана по мини-футболу встретится со сборной Чехии

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Национальная сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня выйдет на очередную игру в чемпионате Европы, которая проводится в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report, в группе D национальная сборная встретится во втором туре с командой из Чехии.

В составе сборной Азербайджана из-за штрафа на поле не выйдет Амадеу. Он получил красную карточку в матче с Италией.

Чемпионат Европы

Группа D, 2-й тур

24:00. Азербайджан - Чехия

Судьи: Адмир Захович (Словения), Джеральд Бауемфайнд (Австрия), Томаш Фрак (Польша), Саша Томич (Хорватия).