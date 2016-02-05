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    Национальная сборная Азербайджана по мини-футболу встретится со сборной Чехии

    В составе сборной Азербайджана из-за штрафа на поле не выйдет Амадеу

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Национальная сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня выйдет на очередную игру в чемпионате Европы, которая проводится в столице Сербии Белграде. 

    Как сообщает Report, в группе D национальная сборная встретится во втором туре с командой из Чехии. 

    В составе сборной Азербайджана из-за штрафа на поле не выйдет Амадеу. Он получил красную карточку в матче с Италией. 

    Чемпионат Европы

    Группа D, 2-й тур

    24:00. Азербайджан - Чехия

    Судьи: Адмир Захович (Словения), Джеральд Бауемфайнд (Австрия), Томаш Фрак (Польша), Саша Томич (Хорватия).

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