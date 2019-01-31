На матче Национальной хоккейной лиги произошел скандал - ВИДЕО

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ На матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Питтсбург Пингвинс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" произошел скандал.

Как сообщает Report, конфликт между игроками произошел в третьем периоде.

Российский легионер Евгений Малкин из "Питтсбург Пингвинса" ткнул Стивена Стэмкоса из "Тампа-Бэй Лайтнинга" клюшкой, игрок "Тампы" ответил тем же. В результате спортсмены сцепились и подрались. В ходе стычки российский форвард повалил противника на лед. Дравшихся удалось в скором времени разнять.

Отметим, что Малкин отметился двумя результативными передачами и помог "Пингвинс" одержать победу со счетом 4:2.