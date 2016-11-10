На IV Исламские игры солидарности будет привлечено 8 тысяч волонтеров

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Началась регистрация на волонтерскую программу при IV Исламских играх солидарности, которые пройдут в Баку 12-22 мая следующего года.

Как сообщила Report пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Самая Мамедова, желающие стать волонтерами обязательно должны пройти регистрацию на официальной интернет-странице игр (http://baku2017.com/volunteers), участвовать на собеседовании и тренингах.

Волонтеры получат большой опыт в различных сферах проведения исламских игр солидарности, в том числе в таких сферах, как встреча гостей, аккредитация, медиа, спорт, технология, транспорт, управление пространством, рабочая сила, безопасность и протоколы.

С.Мамедова отметила, что операционный комитет Исламских игр "Баку-2017" приглашает всех активных, доброжелательных, приветливых, добрых, отзывчивых, общительных людей стать частью IV Исламских играх солидарности: "Для того, чтобы стать волонтерами кандидаты могут зарегистрироваться на странице http://baku2017.com/volunteers. Завершившие процесс регистрации кандидаты после успешного прохождения собеседования будут привлечены к различным тренингам, проводимым профессионалами операционного комитета, тем самым они получат высшие показатели, необходимые для волонтерской деятельности".

Для проведения Игр предусмотрено привлечение 8 тыс. активных волонтеров.