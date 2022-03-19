На чемпионате мира Россию и Беларусь заменили Франция и Австрия

Франция и Австрия выступят на ЧМ-2022 по хоккею вместо России и Беларуси.

Франция и Австрия выступят на ЧМ-2022 по хоккею вместо России и Беларуси.

Как передает Report, международная федерация хоккея (ИИХФ) официально сообщила об изменениях в составе участников предстоящего турнира, который состоится в Финляндии.

Команда Франции заменит Россию в группе A, а сборная Австрии сыграет в группе B вместо Беларуси.

Теперь состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: Германия, Дания, Италия, Казахстан, Канада, Франция, Словакия и Швейцария.

Группа B: Австрия, Великобритания, Латвия, Норвегия, США, Финляндия, Чехия и Швеция.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 29 мая в финских городах Хельсинки и Тампере.