На чемпионате мира по ​гребле на байдарках и каноэ произошел опасный инцидент

Минск. 29 июля. REPORT.AZ/ На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ U18 и U23 в столице Беларуси Минске произошел опасный инцидент.

Как сообщает командированный в Минск сотрудник Report, в полуфинальном заплыве на 1000 м на классе каноэ-двойка польский дуэт Арсен Сливински и Михал Марек Любневски упали из лодки в воду.

Пара пыталась прийти на финиш в составе первой тройки, однако им это не удалось. В результате они остались в стороне от основного финала. Помимо этого, лодка польских спортсменов перевернулась на финишной линии. Спортсменов вытащили из воды спасатели.

Отметим, что в данном заплыве участвовал азербайджанский дуэт в составе Алексея Купина и Никиты Саблина. Они завершили соревнование на 8-м месте и приостановили борьбу.