На более чем 100 медалях с Олимпиады в Рио появилась ржавчина

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Более ста медалей, выигранных спортсменами на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, были возвращены организаторам из-за ржавчины и черных пятен, появившихся на поверхности металла. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил директор по коммуникациям оргкомитета Игр-2016 Марио Андраду.

По его словам, в Монетный двор Бразилии, выпустивший медали в прошлом году, вернули более 130 наград, преимущественно бронзовых. Сейчас специалисты проводят работы по их восстановлению.

"Самая распространенная проблема состоит в том, что медали хранились ненадлежащим образом, из-за чего испортилось лаковое покрытие наград. Ржавчина и потемнения появились именно на тех местах, которые были повреждены", - заявил Андраду.

Напомним, XXXI Летние Олимпийские игры проходили в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года.

Всего для Игр-2016 было изготовлено 2488 медалей - по 812 золотых и серебряных, а также 864 бронзовых.