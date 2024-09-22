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Мужская сборная Азербайджана завершила Всемирную шахматную олимпиаду с победой

Мужская сборная Азербайджана завершила Всемирную шахматную олимпиаду с победой Мужская сборная Азербайджана провела заключительные встречи в рамках 45-й Всемирной шахматной олимпиады в венгерской столице Будапеште.
Командные
22 сентября 2024 г. 16:58
Мужская сборная Азербайджана завершила Всемирную шахматную олимпиаду с победой

Мужская сборная Азербайджана провела заключительные встречи в рамках 45-й Всемирной шахматной олимпиады в венгерской столице Будапеште.

Как сообщает Report, в последних партиях XI тура наша сборная одержала победу над командой Бразилии со счетом 3:1.

Айдын Сулеймани - Луис Паоло Супи 0,5:0,5

Ниджат Абасов - Александр Фиер 0,5:0,5

Рауф Мамедов - Ренато Квинтилиано 1:0

Шахрияр Мамедьяров - Диего Ди Берардино 1:0

Ранее сборная победила команды Черногории (3:1), Иордании (3,5:0,5), Финляндии (3,5:0,5), Молдовы (3:1), Казахстана (3:1), проиграла Индии (1:3), Литве (1,5:2,5) и сыграла вничью с Италией (2:2).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın kişi şahmatçıları Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında son görüşlərini keçirib

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