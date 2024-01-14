Мужская сборная Азербайджана U-20 выйдет на последнюю игру в рамках EEVZA

Мужская сборная Азербайджана по волейболу U-20 проведет последний матч в рамках чемпионата Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEVZA) в Польше.

Мужская сборная Азербайджана по волейболу U-20 проведет последний матч в рамках чемпионата Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEVZA) в Польше.

Как передает Report , подопечные Сабухи Алиева встретятся со сверстниками из принимающей страны.

Игра начнется в 20:00 по бакинскому времени. Ранее азербайджанская сборная проиграла Украине, Эстонии и Латвии со счетом 0:3.

Отметим, что турнир, который завершится сегодня, носит квалификационный характер на ЕВРО-2024. Согласно регламенту, команда-чемпион получит право участвовать в финальной стадии континентального первенства.