Мужская сборная Азербайджана U-20 выйдет на последнюю игру в рамках EEVZA

Мужская сборная Азербайджана по волейболу U-20 проведет последний матч в рамках чемпионата Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEVZA) в Польше.
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Игра начнется в 20:00 по бакинскому времени. Ранее азербайджанская сборная проиграла Украине, Эстонии и Латвии со счетом 0:3.
Отметим, что турнир, который завершится сегодня, носит квалификационный характер на ЕВРО-2024. Согласно регламенту, команда-чемпион получит право участвовать в финальной стадии континентального первенства.