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Москва предлагает Баку расширить сотрудничество в сфере спорта

Москва предлагает Баку расширить сотрудничество в сфере спорта Министр спорта РФ рассказал о важности развития двустороннего сотрудничества с Азербайджаном
Командные
16 февраля 2021 г. 16:41
Москва предлагает Баку расширить сотрудничество в сфере спорта

"В нынешнем году мы празднуем 30-летие со дня образования Содружества независимых государств. Спортивное сотрудничество является очень важной составляющей частью нашего взаимодействия. Конечно же, все программы были основаны на принципах взаимоуважения". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил Министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с Чрезвычайными и Полномочными Послами государств-участников СНГ.

Министр отметил важность развития двустороннего сотрудничества со странами СНГ, в том числе и с Азербайджаном: "По нашему мнению, пришло время подготовить совместные планы на среднесрочную перспективу. Предлагаю партнерам из Баку рассмотреть возможность заключения аналогичных программ спортивного сотрудничества".

"Важно, чтобы спортсмены не становились площадкой для выяснения политических отношений, так как изначальная ценность спорта направлена на укрепление дружбы, воспитание уважения к культуре стран и принципам равноправия", - отметил Матыцин.

Министр также рассказал о подготовке к I Играм стран СНГ, которые в этом году пройдут в Казани с 4 по 11 сентября: "Мы были бы очень рады проведению этих соревнований. Надеемся, что команды примут в них самое активное участие".

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Версия на английском языке Moscow offers Baku to expand cooperation in sports
Версия на азербайджанском языке Rusiya ilə idman əməkdaşlığını genişləndirmək təklif olundu

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