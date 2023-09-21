Молодежная мужская сборная Азербайджана примет участие в чемпионате EEVZA

Молодежная мужская сборная Азербайджана (U-18) примет участие в чемпионате Восточноевропейской зональной ассоциации (EEVZA).

Молодежная мужская сборная Азербайджана (U-18) примет участие в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA).

Как сообщили Report в Федерации волейбола Азербайджана, в соревнованиях, которые пройдут в Грузии с 5 по 9 декабря, также примут участие сборные Грузии, Украины, Эстонии, Польши, Литвы и Латвии.

Турнир также является отборочным на ЕВРО-2024. Согласно регламенту соревнований, сборная, которая станет чемпионом турнира, выйдет в финальную стадию чемпионата Европы.

Отметим, что азербайджанские волейболистки (U-18) в ноябре примут участие в чемпионате EEVZA, который пройдет в Латвии.