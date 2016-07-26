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    МОК может отстранить 90% российских спортсменов от ОИ-2016

    После допингового проверки российская сборная может сократиться до 40 человек

    Баку. 26 Июля. REPORT.AZ/ Из 387 российских спортсменов только около 40 могут попасть на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро по соответствию строгим критериям Международного олимпийского комитета.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, ради смягчения критики отсев предпримет сам МОК.

    Для спортсменов из России главным критерием поездки в Рио-де-Жанейро должно быть отсутствие допинговой истории. В связи с тем, чтобы удостовериться в этом, МОК наймет независимого эксперта.

    The Telegraph считает, что после этой проверки российская сборная может сократиться до 40 человек.

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