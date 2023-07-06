Мировая серия: "Нефтчи" начинает борьбу на очередном этапе

Команда "Нефтчи" начнет сегодня борьбу на очередном этапе женской мировой серии по баскетболу 3x3, который пройдет в швейцарском городе Фрибург.

Команда "Нефтчи" начнет сегодня борьбу на очередном этапе женской мировой серии по баскетболу 3x3, который пройдет в швейцарском городе Фрибург.

Как сообщает Report, первый матч представитель Азербайджана проведет против сборной Канады.

Встреча начнется в 17:30 по бакинскому времени.

В группу а также входит сборная Малайзии. В турнире, в котором участвуют 16 коллективов, занявшие первые два места в группах, выйдут в 1/4 финала. В соревновании также принимают участие сборные Франции, Китая, Японии, Италии, Португалии, Швейцарии, Украины, Новой Зеландии, Израиля, Латвии.