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Министры спорта 35 стран подписали декларацию за санкции против России

Министры спорта 35 стран подписали декларацию за санкции против России Руководители спортивных ведомств из трех с половиной десятков стран подписали совместное заявление, призывающие исключить российские и белорусские спортивные федерации из международного сообщества.
Командные
2 июля 2022 г. 06:33
Министры спорта 35 стран подписали декларацию за санкции против России

Руководители спортивных ведомств из трех с половиной десятков стран подписали совместное заявление, призывающие исключить российские и белорусские спортивные федерации из международного сообщества.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом объявил на брифинге министр культуры и спорта Польши Камиль Бортничук.

"Требуем приостановки членства российских и белорусских спортивных союзов в международных федерациях, исключения представителей этих стран из руководящих органов международных федераций, приостановки трансляции международных спортивных мероприятий в России", - приводятся слова Бортничука на сайте правительства Польши.

Отмечается, что совместную декларацию о дальнейших санкциях России и Беларуси в сфере спорта подписали 25 стран ЕС, а также Великобритания, Лихтенштейн, Исландия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Норвегия.

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