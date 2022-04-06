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Министр Фарид Гаибов принял руководство Федерации баскетбола Грузии

Министр Фарид Гаибов принял руководство Федерации баскетбола Грузии Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял руководство Федерации баскетбола Грузии.
Командные
6 апреля 2022 г. 12:06
Министр Фарид Гаибов принял руководство Федерации баскетбола Грузии

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял руководство Федерации баскетбола Грузии.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на встрече Ф.Гаибов отметил важность спортивных связей между двумя странами и проинформировал президента Федерации Виктора Саникидзе о спортивной политике, проводимой в Азербайджане в последние годы.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития спортивных связей между двумя странами. В то же время была отмечена возможность организации совместных учебно-тренировочных сборов по баскетболу.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov Gürcüstan Basketbol Federasiyasının rəhbərliyini qəbul edib

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