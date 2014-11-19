Министерство налогов подало в суд на федерацию традиционного каратэ-до Азербайджана

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Налоговый департамент города Баку подал в суд на федерацию традиционного каратэ-до Азербайджана. Как сообщает Report, от федерации требуется оплата оставшейся налоговой и государственной обязательной страховой задолженности. Дело рассматривается в Бакинском административно-экономическом суде №1.

Эту информацию подтвердил Report президент Азербайджанской федерации традиционного каратэ-до Ахмед Хатамов. Он отметил, что федерация несвоевременно подала налоговую декларацию за III квартал 2014 года.

По словам А.Хатамова, причиной этому стало их совместное участие с национальной командой Азербайджана по традиционному каратэ-до на прошедшем в Москве чемпионате мира как раз в период подачи декларации, приходящейся на вторую половину октября. А.Хатамов заявил, что на протяжении определенного времени они отсылали отчетность с нулями. Во время международных соревнований материальную помощь им оказывало министерство молодежи и спорта.

По словам президента федерации, из-за несвоевременного погашения задолженности они оштрафованы на 40 манатов: "Скорее всего, на нас подали в суд из-за 40 манатов", - добавил президент федерации.