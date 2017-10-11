 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министерство молодежи и спорта потратило на баскетбольные мероприятия в этом году 300 тыс. манатов

    Министерство также оплатило арендную плату и премии на чемпионатах Азербайджана© Report.az

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В 2017 году министерство молодежи и спорта потратило на баскетбольные мероприятия 300 000 манатов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

    Было отмечено о дважды проведении в течение года зональных и финальных игр первенств и чемпионата Азербайджана. На первенство Азербайджана были отправлены в полном составе сборные команды по трем возрастным группам (16, 18, 20).

    В рамках I Республиканских игр юниоров прошли мужские зональные и финальные матчи в Шемкире, Гахе и Огузе.

    Кроме того, мужская сборная (до 18 лет) дважды участвовала на открытом чемпионате Грузии, а основная сборная - два раза на международном турнире в Бишкеке (Кыргызстан).

    В течение года были созданы условия для проведения товарищеских матчей и учебно-тренировочного сбора в Тбилиси мужской сборной (до 20 лет).

    Была также оказана помощь в поездке в Ташкент (Узбекистан) баскетбольной сборной 3x3.

    Министерство также оплатило арендную плату и премии на чемпионатах Азербайджана. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi