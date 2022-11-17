Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийских комитетов России и Беларуси

Международный паралимпийский комитет (МПК) на внеочередной генеральной ассамблее в Берлине приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

Международный паралимпийский комитет (МПК) на внеочередной генеральной ассамблее в Берлине приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба МПК.

За такое решение проголосовали 64 делегата, против - 39, 16 человек воздержались.

"На внеочередной генеральной ассамблее в Берлине члены МПК проголосовали за предложение о немедленном приостановлении деятельности ПКР из-за его неспособности выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом МПК. В связи с этим ПКР теряет все права членства в МПК, за исключением права на апелляцию. Если апелляция не будет удовлетворена, то только генеральная ассамблея сможет отменить приостановку. Следующая генеральная ассамблея, вероятно, состоится в четвертом квартале 2023 года", - говорится в заявлении.

Также в среду МПК приостановил членство в организации Паралимпийского комитета Беларуси (ПКБ) из-за его неспособности выполнять обязательства по членству. За такое решение проголосовали 54 делегата, против - 45, 18 человек воздержались.