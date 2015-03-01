Международный олимпийский комитет получит 20 млн. долларов для борьбы с допингом

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Около 20 млн. долларов выделены Международному олимпийскому комитету (МОК) для борьбы с допингом в спорте, сообщается на официальном сайте организации.

Соответствующее решение было принято по итогам исполкома в Рио-де-Жанейро, сообщает Report со ссылкой на ТАСС

Эти средства пойдут на финансирование научных исследований в области борьбы с запрещенными препаратами, а также разработку новых методов тестирования и отбора проб. Кроме того, дополнительно было выделено 2,5 млн. долларов для проведения семинаров, посвященных борьбе с договорными матчами, а также взаимодействию с Интерполом.

Исполком также рассмотрел все пункты программы развития олимпийского движения Agenda-2020, обсудив их реализацию, сроки, влияние на структуру и кадровые ресурсы организации.

МОК также обсудил порядок и сроки включения дополнительных видов спорта или дисциплин в программу летней Олимпиады-2020 в Токио. Оргкомитет летних Игр в Японии представит свои предложения по этой части в сентябре нынешнего. При этом список критериев, согласно которым в программы Игр будут включены те или иные виды спорта, будет утвержден на следующем заседании в июне.