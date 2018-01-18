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    Между юниорскими командами России по хоккею произошла массовая драка - ВИДЕО

    Судьи наказали трёх участников драки матч-штрафом

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ После матча первенства юга России среди юниорских команд по хоккею произошла массовая драка.

    Как сообщает Report со ссылкой на triboona.ru, драка произошла с участием хоккеистов владикавказской "Алании" и "Хаски" из Невиномысска.

    Игроки, самый молодой из которых родился в 2008 году, избежали серьёзных травм.

    Стычка между хоккеистами произошла после сирены о завершении матча, в котором игроки "Алании" победили со счётом 6:3. Большая часть гостевой команды покинула лёд, когда четверо игроков домашней команды вступили в конфликт с самым молодым представителем гостей. Драка продолжалась около минуты, после чего судьи наказали трёх её участников матч-штрафом. Пострадавших в ходе стычки нет.

    Будет проведена соответствующая служебная проверка. 

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