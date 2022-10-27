Мексика подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

Мексика стала официальным кандидатом на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.
"Мы считаем себя успешной и амбициозной страной, - сказал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, чей комментарий приводит агентство Reuters. - Мы единственная страна, которая стала хозяйкой трех чемпионатов мира по футболу, мы энергичная страна с одной из лучших экономик в мире".
Также Эбрард отметил, что 30 ноября будет объявлено о создании комитета по продвижению мексиканской заявки на проведение Игр.
Напомним, что единственный раз Мексика принимала Олимпиаду в 1968 году, соревнования проходили в Мехико с 12 по 27 октября.
Отметим, что ближайшая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже, в 2028 году Олимпийские игры примет Лос-Анджелес, в 2032-м - Брисбен.