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Мексика подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

Мексика подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года Мексика стала официальным кандидатом на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.
Командные
27 октября 2022 г. 04:54
Мексика подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

Мексика стала официальным кандидатом на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Мексики.

"Мы считаем себя успешной и амбициозной страной, - сказал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, чей комментарий приводит агентство Reuters. - Мы единственная страна, которая стала хозяйкой трех чемпионатов мира по футболу, мы энергичная страна с одной из лучших экономик в мире".

Также Эбрард отметил, что 30 ноября будет объявлено о создании комитета по продвижению мексиканской заявки на проведение Игр.

Напомним, что единственный раз Мексика принимала Олимпиаду в 1968 году, соревнования проходили в Мехико с 12 по 27 октября.

Отметим, что ближайшая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже, в 2028 году Олимпийские игры примет Лос-Анджелес, в 2032-м - Брисбен.

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