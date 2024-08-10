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Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с успешным выступлением азербайджанских гимнасток

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с успешным выступлением азербайджанских гимнасток Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с успешным выступлением команды Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Париже.
Командные
10 августа 2024 г. 20:43
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с успешным выступлением азербайджанских гимнасток

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с успешным выступлением команды Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Браво! Горжусь вами! Дорогие гимнастки, благодаря вашему труду, упорству и желанию быть лучшими – прогресс налицо! Спасибо вам за ваше мастерство, стремление к победе и грациозное исполнение самых сложных элементов! Новых побед и достижений вам! Люблю вас!".

Напомним, что коллектив в составе Зейнаб Гумматовой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде и Елизаветы Лузан занял 5-е место в Париже, что стало лучшим результатом команды на Олимпиадах.

По итогам двух выступлений сборная набрала 66,450 балла.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə qrup hərəkətləri komandasını təbrik edib

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