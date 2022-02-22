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Матч Украина - Испания перенесен

Матч Украина - Испания перенесен Матч 4-го тура первого группового раунда квалификации Чемпионата мира-2023 между сборной Украины по баскетболу и чемпионами мира командой Испании перенесен.
Командные
22 февраля 2022 г. 13:35
Матч Украина - Испания перенесен

Матч 4-го тура первого группового раунда квалификации Чемпионата мира-2023 между сборной Украины по баскетболу и чемпионами мира командой Испании перенесен.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации баскетбола, запланированный на 27 февраля в Киеве матч перенесен из-за нестабильной политико-военной ситуации в регионе.

Первую встречу команды проведут 24 февраля в Кордове в Испании.

Отметим, что на отборочном этапе чемпионата мира Украина и Испания попали в группу G вместе с Грузией и Северной Македонией. Лидирует в группе Испания с 4 очками в активе. У Грузии и Украины по 3 очка, у Северной Македонии – 2 очка.

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