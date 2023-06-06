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Матч открытия баскетбольного турнира в Шуше пройдет 12 июня

Матч открытия баскетбольного турнира в Шуше пройдет 12 июня Команды, которые примут участие в этапе "Шуша" женской мировой серии по баскетболу 3х3, будут соревноваться в двух группах.
Командные
6 июня 2023 г. 17:55
Матч открытия баскетбольного турнира в Шуше пройдет 12 июня

Команды, которые примут участие в этапе "Шуша" женской мировой серии по баскетболу 3х3, будут соревноваться в двух группах.

Как сообщили Report в Федерации баскетбола Азербайджана, команды Германии, Румынии, Турции и клуб "Нефтчи" входят в группу А, сборные Голландии, Венгрии, Азербайджана и японский клуб G FLOU - в группу В.

Согласно регламенту, обладатели первого места пройдут в полуфинал. Обладатели второго и третьего мест встретятся в 1/4 финала.

Матч открытия состоится 12 июня в 13:00 между командами Германии и Турции. Азербайджанская команда проведет первую игру против сборной Венгрии в 14:15, а "Нефтчи" - против сборной Румынии в 13:50.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşadakı basketbol turnirində qrupların tərkibi bəlli olub

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