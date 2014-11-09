Марокко попросило перенести проведение чемпионата по футболу из-за Эболы

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Королевство Марокко в очередной раз попросило перенести на год Кубок африканских наций по футболу, который должен состояться в 2015 году, из-за вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Правительство Марокко пока не уточнило свою позицию по поводу проведения чемпионата в сроки, установленные Африканской футбольной конфедерацией.

Африканская конфедерация футбола в понедельник 3 ноября заявила, что чемпионат пройдет по расписанию. Марокко дали время до субботы, чтобы окончательно определиться, намерена ли страна проводить чемпионат в январе и феврале 2015 года. Провести турнир вместо Марокко предлагала Нигерия.

Окончательное решение будет объявлено, как ожидается, 11 ноября на заседании исполнительного комитета конфедерации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате распространения вируса Эболы в этом году погибли около пяти тысяч человек. В субботу организация "Врачи без границ" отметила резкий спад новых случае заражения лихорадкой в Либерии.