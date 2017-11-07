Махир Мамедов: Наши шахматисты фантастически выступили на чемпионате Европы

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Все нас объявляют чемпионом, а я как официальное лицо ждал объявления решения главного судьи Такиса Николопулоса. По этой причине, я не спешил делиться своей радостью. Но когда пришел сюда сегодня, то принес с собой азербайджанский флаг".

Об этом Report сообщил вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, комментируя победу сборной Азербайджана на чемпионате Европы, проходившим на греческом острове Крит.

М. Мамедов поделился впечатлениями после получения подтверждения главного судьи. Он заявил, что все члены сборной Азербайджана фантастически выступили на первенстве Европы: "Шахрияр Мамедъяров сохранил свой высокий рейтинг во время чемпионата. Теймур Раджбов отметился стабильным выступлением. Аркадий Найдич вытащил в одиночку две партии. И сегодня он прекрасно сыграл против украинского шахматиста Руслана Пономарева. Он должен был выиграть, но в последний момент упустил победу.

Рауф Мамедов благодаря прекрасному выступлению поднялся на 2709 строчку в рейтинге. Одним словом, все выступили хорошо. Даже наш запасной шахматист Гядир Гусейнов. Он оказал положительное впечатление во время двух встреч".

М. Мамедов подчеркнул, что президент Федерации Эльман Рустамов поздравил команду с победой. В результате сборная России с 14 очками делит первое место с Азербайджаном. Однако благодаря дополнительным показателям сборная Азербайджана стала чемпионом. Отметим, что сборная Азербайджана становилась чемпионом Европы в 2009 и 2013 гг.