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Льюис Хэмилтон стал почетным гражданином Бразилии

Льюис Хэмилтон стал почетным гражданином Бразилии Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что стал почетным гражданином Бразилии, сообщает Report со ссылкой на championat.com.
Командные
10 июня 2022 г. 10:44
Льюис Хэмилтон стал почетным гражданином Бразилии
Льюис Хэмилтон

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что стал почетным гражданином Бразилии, сообщает Report со ссылкой на championat.com.

«У меня нет слов. Сегодня мне присвоили почетное гражданство в одном из моих любимых мест во всем мире. Спасибо, Бразилия! Люблю тебя и не дождусь встречи», — написал Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон в настоящее время занимает шестое место, имея в активе 50 очков. Его напарник по команде Джордж Расселл с 84 баллами находится на четвертой позиции. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен — 125 очков.

Следующая гонка сезона-2022, Гран-при Азербайджана, состоится 12 июня.

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Версия на английском языке Lewis Hamilton becomes honorary citizen of Brazil

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