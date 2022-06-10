Льюис Хэмилтон стал почетным гражданином Бразилии

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что стал почетным гражданином Бразилии, сообщает Report со ссылкой на championat.com.

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что стал почетным гражданином Бразилии, сообщает Report со ссылкой на championat.com.

«У меня нет слов. Сегодня мне присвоили почетное гражданство в одном из моих любимых мест во всем мире. Спасибо, Бразилия! Люблю тебя и не дождусь встречи», — написал Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон в настоящее время занимает шестое место, имея в активе 50 очков. Его напарник по команде Джордж Расселл с 84 баллами находится на четвертой позиции. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен — 125 очков.

Следующая гонка сезона-2022, Гран-при Азербайджана, состоится 12 июня.