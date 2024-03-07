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Леброн Джеймс вышел на шестое место по количеству сыгранных матчей в НБА

Леброн Джеймс вышел на шестое место по количеству сыгранных матчей в НБА Форвард американского клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вышел на шестое место по количеству сыгранных игр в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Командные
7 марта 2024 г. 14:44
Леброн Джеймс вышел на шестое место по количеству сыгранных матчей в НБА

Форвард американского клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вышел на шестое место по количеству сыгранных игр в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в матче регулярного сезона НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Сакраменто Кингз" Леброн Джеймс начал встречу с первых минут.

Таким образом, Джеймс по количеству игр (1477) обошел члена Зала славы баскетбола Карла Мэлоуна (1476).

В тройку лидеров по сыгранным матчам входят Роберт Пэриш, на счету которого 1611 участий, Карим Абдул-Джаббар (1560) и Винс Картер (1541).

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Версия на английском языке LeBron James makes NBA history in Kings-Lakers game
Версия на азербайджанском языке Lebron Ceyms NBA-da oyun sayına görə 6-cı pilləyə yüksəlib

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