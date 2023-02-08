Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории НБА

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и поднялся на первое место в истории НБА по этому показателю, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и поднялся на первое место в истории НБА по этому показателю, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

За 10,9 секунды до конца третьей четверти матча против "Оклахомы" 38-летний Джеймс достиг отметки в 38 388 очков за карьеру.

Рекорд Абдул-Джаббара продержался 34 года. Легендарный центровой завершил карьеру в 1989 году с 38 387 очками. Шестикратный чемпион НБА присутствовал на сегодняшнем матче, в котором Джеймс превзошел его достижение.

В пятерку лучших бомбардиров в истории лиги также входят Карл Мэлоун (36 928), Кобе Брайант (33 643) и Майкл Джордан (32 292).