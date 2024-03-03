Леброн Джеймс первым в истории набрал больше 40 тыс. очков в НБА

Баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 26 очков в матче против клуба "Денвер". Он преодолел отметку в 40 тыс. очков за всю карьеру.

Баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 26 очков в матче против клуба "Денвер". Он преодолел отметку в 40 тыс. очков за всю карьеру.

Как сообщает Report , в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ранее этого никому не удавалось.

39-летний Леброн Джеймс стал лидером по числу набранных очков за карьеру в НБА больше года назад, обойдя Карима Абдул-Джаббара. На счету последнего было 38 387 очков. Джеймс преодолел отметку в 10 тыс. очков в феврале 2008 года, 20 тыс. — в январе 2013-го, 30 тыс. — в январе 2018-го.

Несмотря на результат Джеймса, "Лос-Анджелес Лейкерс" уступил в домашнем матче "Денверу" со счетом 114:124. Самым результативным игроком стал серб Никола Йокич ("Денвер", 36 очков).

В 2022 году Леброн Джеймс стал баскетболистом с самым большим суммарным заработком в НБА ($532 млн).