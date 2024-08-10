Леброн Джеймс может стать совладельцем "Бостон Селтикс"

Один из самых известных баскетболистов мира Леброн Джеймс совместно с RedBird Capital рассматривает возможность покупки баскетбольного клуба "Бостон Селтикс".

Один из самых известных баскетболистов мира Леброн Джеймс совместно с RedBird Capital рассматривает возможность покупки баскетбольного клуба "Бостон Селтикс".

Как сообщает Report со ссылкой на The New York Post, в прошлом сезоне "Бостон" стал чемпионом НБА, что довело счет их трофеев до рекордных восемнадцати титулов. После победы над "Даллас Маверикс" в финале действующий владелец команды Уайк Грусбек шокировал фанатов заявив, что принял решение продать право на владение клубом.

Согласно источнику, стоимость команды оценивается в сумму около 6 млрд евро.

Сам 39-летний Леброн продолжает успешно выступать в НБА и не может владеть долей в "Селтикс", пока выступает за "Лейкерс". Однако план продажи команды может не помешать легенде. Ожидается, что продажа клуба пройдет в два этапа и последние 49% команды будут проданы в 2028 году, а тогда Леброн, скорее всего, закончит свою карьеру в профессиональном баскетболе.