Кыргызстан передал эстафету Всемирных игр кочевников Турции

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Кыргызстан попрощался с III Всемирными играми кочевников.

На торжественном закрытии Всемирных игр кочевников трибуны были переполнены. На сценах выступил оркестр Министерства обороны Кыргызстана, а также знаменитые группы «Чингизхан» и «Ла Буш», которые исполнили песни-хиты 1980-х годов. В целом, проводы Игр прошли так же зрелищно и ярко, как и их открытие.

Главным событием церемонии закрытия стала торжественная передача эстафеты по проведению слеюдущих Игр кочевников Турции. Они начнутся через два года.

Представитель Турции поблагодарил кыргызстанцев за организацию ВИК и отметил, что они имеют более значительный характер, чем просто спортивные состязания.

Организаторы пригласили спортсменов из 103 стран, но фактически прибыли 1 976 участников из 74 государств.

Лидером медального зачета стал Кыргызстан, на втором месте — Казахстан, на третьем — Россия. Четвертую строчку заняла сборная Туркменистана, а пятую — Узбекистана.