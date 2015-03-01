​Кубок мира по женской борьбе-2015. Состав участников и расписание турнира

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 7-8 марта в Санкт-Петербурге пройдет Кубок мира по женской борьбе.

Как передает Report, на предварительной стадии соревнований сборной Азербайджана в группе A будут противостоять команды Японии, Польши, США.

В группе Б встретятся сборные России, Украины, Монголии и Швеции.

Расписание Кубка мира по женской борьбе-2015

Суббота, 07.03.2015

10.00-12.00 Первый круг

12.00-14.00 Второй круг

17.00-17.30 Церемония открытия соревнований

17.30-19.30 Третий круг

Воскресенье, 08.03.2015

12.00-13.00 Матчевая встреча за 7-8 место

13.00-14.00 Матчевая встреча за 5-6 место

14.00-15.00 Финал за 3-4 место

15.00-16.00 Финал за 1-2 место

16.30 Церемония награждения