​Кубок мира по женской борьбе-2015. Состав участников и расписание турнира

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 7-8 марта в Санкт-Петербурге пройдет Кубок мира по женской борьбе.
Как передает Report, на предварительной стадии соревнований сборной Азербайджана в группе A будут противостоять команды Японии, Польши, США.
В группе Б встретятся сборные России, Украины, Монголии и Швеции.
Расписание Кубка мира по женской борьбе-2015
Суббота, 07.03.2015
10.00-12.00 Первый круг
12.00-14.00 Второй круг
17.00-17.30 Церемония открытия соревнований
17.30-19.30 Третий круг
Воскресенье, 08.03.2015
12.00-13.00 Матчевая встреча за 7-8 место
13.00-14.00 Матчевая встреча за 5-6 место
14.00-15.00 Финал за 3-4 место
15.00-16.00 Финал за 1-2 место
16.30 Церемония награждения
News DepartmentАвтор новости
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