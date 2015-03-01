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    ​Кубок мира по женской борьбе-2015. Состав участников и расписание турнира

    Азербайджан будет бороться в группе A

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 7-8 марта в Санкт-Петербурге пройдет Кубок мира по женской борьбе.

    Как передает Report, на предварительной стадии соревнований сборной Азербайджана в группе A будут противостоять команды Японии, Польши, США.

    В группе Б встретятся сборные России, Украины, Монголии и Швеции.

    Расписание Кубка мира по женской борьбе-2015

    Суббота, 07.03.2015

    10.00-12.00 Первый круг

    12.00-14.00 Второй круг

    17.00-17.30 Церемония открытия соревнований

    17.30-19.30 Третий круг

    Воскресенье, 08.03.2015

    12.00-13.00 Матчевая встреча за 7-8 место

    13.00-14.00 Матчевая встреча за 5-6 место

    14.00-15.00 Финал за 3-4 место

    15.00-16.00 Финал за 1-2 место

    16.30 Церемония награждения

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