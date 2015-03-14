​Косово стала членом FIBA

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Федерация баскетбола Косово стала полноправным членом Международной федерации баскетбола (FIBA). Как сообщает Report, об этом на своей странице в twitter заявил президент Федерации баскетбола Косово Эролд Белегу.

Он сказал, что Косово стала 215 членом FIBA: "13 марта Косово официально стала 215 членом FIBA и 52 членом FIBA Европы. Удачи, Косово!"

Отметим, что Косово стала членом Международного олимпийского комитета (МОК) на внеочередной сессии МОК, которая проходила в Монако.